Путін після ударів США по Ірану бідкається через "неспровоковану агресію"

Наступного дня після ударів США по Ірану лідер РФ Владімір Путін зустрівся з главою іранського МЗС та заявив, що "неспровокована агресія" проти Ірану не має жодних виправдань.

Заяву господаря Кремля наводить російське агентство "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

Путін сказав, що іранський дипломат Аббас Аракчі здійснює візит до Росії "у складний період різкого загострення ситуації в регіоні та навколо" Ірану.

"Абсолютно неспровокована агресія проти Ірану не має під собою жодних підстав і жодних виправдань", – заявив лідер Росії.

"Наша позиція щодо подій, що відбуваються, добре відома, вона чітко викладена, артикульована МЗС від імені Росії. І ви знаєте про позицію, яку ми зайняли в Раді безпеки ООН", – додав він.

В ніч на неділю армія США завдала ударів по трьох ключових іранських ядерних об'єктах. Американський президент Дональд Трамп після цього закликав Тегеран утриматися від дій у відповідь і врегулювати розбіжності, що залишилися, шляхом переговорів.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії в неділю закликали Іран не вживати жодних дій, які могли б ще більше дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Разом з тим президент Трамп дав зрозуміти в неділю, що не проти зміни режиму в Ірані.

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