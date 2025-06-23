Путин после ударов США по Ирану жалуется на "неспровоцированную агрессию"

На следующий день после ударов США по Ирану лидер РФ Владимир Путин встретился с главой иранского МИД и заявил, что "неспровоцированная агрессия" против Ирана не имеет никаких оправданий.

Заявление хозяина Кремля приводит российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

Путин сказал, что иранский дипломат Аббас Аракчи осуществляет визит в Россию "в сложный период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг" Ирана.

"Абсолютно неспровоцированная агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", – заявил лидер России.

"Наша позиция по происходящим событиям хорошо известна, она четко изложена, артикулирована МИДом от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности ООН", – добавил он.

В ночь на воскресенье армия США нанесла удары по трем ключевым иранским ядерным объектам. Американский президент Дональд Трамп после этого призвал Тегеран воздержаться от ответных действий и урегулировать оставшиеся разногласия путем переговоров.

Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье призвали Иран не предпринимать никаких действий, которые могли бы еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе.

Вместе с тем президент Трамп дал понять в воскресенье, что не против смены режима в Иране.

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