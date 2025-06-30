СМИ: бывшего топ-чиновника партии премьера Испании задержали по делу о коррупции

Бывшего высокопоставленного чиновника Социалистической рабочей партии Испании Сантоса Сердана задержали в понедельник в рамках расследования дела о коррупции, которая ударила по стабильности правительства Педро Санчеса.

Об этом агентство AFP узнало от источников, сообщает "Европейская правда".

По информации AFP, судья Верховного суда Испании выдал ордер на задержание Сердана из-за "риска", что он может попытаться убежать или уничтожить доказательства по делу, где фигурирует.

Источники агентства добавили, что экс-чиновник партии испанских социалистов содержится под стражей без права на освобождение под залог по обвинениям в коррупции, отмывании денег и преступной группировке.

Сердану инкриминируют причастность к взяткам за государственные контракты на закупку медицинского оборудования во время пандемии COVID-19.

Сам он отвергает обвинения, но в начале июня ушел с должности секретаря Социалистической рабочей партии Испании – третьей по иерархии в партии – и сложил депутатский мандат.

В деле фигурируют и другие бывшие топ-чиновники испанского правительства, в частности бывший министр транспорта Хосе Луис Абалос, который в свое время был правой рукой Санчеса.

Отметим, что коррупционный скандал – не единственный, который ударил по нынешнему испанскому правительству.

В начале июня вспыхнул скандал с утечкой аудиозаписей, которые, по утверждению оппозиции, якобы доказывают стремление подорвать расследование коррупционных обвинений против самого Санчеса и его окружения.

На фоне коррупционных скандалов на премьер-министра Педро Санчеса усиливается давление с требованием провести досрочные выборы, но сам он такую возможность исключает.