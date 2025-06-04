Уряд Іспанії сколихнув скандал з витоками записів

В Іспанії спалахнув новий скандал, який ризикує дестабілізувати уряд Педро Санчеса на тлі зростання політичної напруженості в країні.

Про це повідомляє Euractiv, інформує "Європейська правда".

У мережу потрапили записи, на яких колишній політик-соціаліст Лейре Дієс намагається отримати компрометуючу інформацію на підполковника Антоніо Баласа, главу відділу боротьби з економічними злочинами UCO.

На одному із записів Дієс нібито каже: "Якщо Балас мертвий, це набагато краще".

Лідери опозиції розглядають витік записів як доказ інституційних зловживань, стверджуючи, що йдеться про кампанію з підриву UCO – ключового підрозділу, який розслідує справи про корупцію, пов'язані з найближчим оточенням прем'єра Санчеса.

"Брудна і мафіозна війна, яку вони (Соціалістична партія. – Ред.) ведуть за лаштунками, і поляризація, до якої вони хочуть підштовхнути всіх іспанців... ми не можемо з цим змиритися", – заявила у вівторок законодавцям Алісія Гарсія, представниця опозиційної правої Народної партії.

Народна партія закликала міністра внутрішніх справ Фернандо Гранде-Марласку, главу Цивільної гвардії Мерседес Гонсалес і міністра юстиції Фелікса Боланьоса з'явитися в парламенті. Опозиція вимагає ясності щодо зв'язків уряду з Дієсом і пояснення того, що вона називає кампанією проти UCO.

Скандал розгорівся на тлі розслідування UCO щодо осіб, близьких до Санчеса, включаючи його дружину, брата, а також членів його нинішнього і колишнього урядів.

Нагадаємо, дружину Санчеса звинувачують у торгівлі впливом і корупції під час роботи в освітньому центрі IE Africa Center. Стверджується, що вона нібито посприяла отриманню урядових субсидій кільком компаніям, з якими працювала.

Більше про звинувачення і те, як вони спричинили політичну кризу в Іспанії, читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".