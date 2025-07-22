Зеленский утвердил закон против независимости НАБУ и САП, несмотря на предупреждения ЕС

Президент Владимир Зеленский подписал закон 12414, который убивает независимость антикоррупционной инфраструктуры, в частности – антикоррупционных органов НАБУ и САП.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Карточка законопроекта на сайте Верховной Рады свидетельствует, что президент подписал документ.

Принятый Верховной Радой во вторник закон предусматривает, что НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Еще до голосования в Еврокомиссии выразили обеспокоенность ситуацией вокруг НАБУ и САП. Там заявили, что эти органы имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности.

В ЕК также подчеркнули, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

Одобрение документа в сессионном зале вызвало обеспокоенность комиссара по вопросам расширения ЕС Марты Кос.

Кос заявила, что во вторник провела "откровенный разговор" с главой правительства Юлией Свириденко и вице-премьером по вопросам европейской интеграции Тарасом Качкой. Она сказала, что выразила серьезную обеспокоенность последними событиями в сфере верховенства права, особенно изменениями, внесенными в законы о НАБУ и САП.

Новоназначенный вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заверил Кос, что украинская власть не отказывается от своих антикоррупционных обязательств.

Смотрите также видеоблог "ЕвроПравды": Зеленский "ломает" НАБУ и САП. Как это ударит по Украине, что сделает ЕС. РАЗБОР.