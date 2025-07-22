Єврокомісарку Кос не переконали пояснення Києва щодо дій проти НАБУ і САП

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос розповіла про розмови з премʼєркою України Юлією Свириденко та віцепремʼєром Тарасом Качкою після рішення парламенту щодо обмеження антикорупційних відомств.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала на Х.

Кос заявила, що у вівторок мала "відверту розмову" з Юлією Свириденко та віцепремʼєром з питань європейської інтеграції Тарасом Качкою.

"Висловила серйозну стурбованість останніми подіями у сфері верховенства права, особливо змінами, внесеними до законів про НАБУ та САП", – наголосила єврокомісарка.

Вона додала, що Єврокомісія "продовжить співпрацю з Україною щодо необхідних реформ у сфері верховенства права та прогресу на її шляху до ЄС".

Перед цим Качка розповів, що в розмові з Мартою Кос запевнив її: Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ.

Ухвалений Верховною радою у вівторок закон №12414 передбачає, що НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Ще до голосування в Єврокомісії висловили стурбованість ситуацією довкола НАБУ і САП. Водночас у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

Дивіться також відеоблог "ЄвроПравди": Зеленський "ламає" НАБУ та САП. Як це вдарить по Україні, що зробить ЄС. РОЗБІР.