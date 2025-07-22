Качка спробував переконати ЄС, що закон про "вбивство" НАБУ не шкодить євроінтеграції

Новопризначений віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка запевнив відповідальну за розширення ЄС Марту Кос, що українська влада не відмовляється від своїх антикорупційних зобов’язань.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив увечері 22 липня.

Качка розповів, що провів телефонну розмову з єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос на тлі ухвалення Верховною Радою скандального закону щодо НАБУ і САП, та що запевнив її у тому, що Україна не відвертається від принципів верховенства права та антикорупційних реформ.

"Підкреслив, що сьогоднішні рішення Верховної Ради не мають на меті поставити під загрозу інституційну незалежність НАБУ і САП. Усі їхні ключові функції залишаються недоторканними", – написав Тарас Качка.

(1) Had a phone call w/ @MartaKosEU. Confirmed 🇺🇦's commitment to the rule of law & anti-corruption. Underlined that today’s decisions @verkhovna_rada do not intend to threaten the institutional independence of NABU or SAPO. All core functions remain intact. pic.twitter.com/QyLtfPI8UA – Taras Kachka (@taraskachka) July 22, 2025

"Компромісів у питанні антикорупційних реформ не буде – Україна серйозно сприймає це. Наш порядок денний реформ і зобов’язання, пов’язані зі вступом, залишаються повністю чинними" – додав він.

Нагадаємо, Марта Кос заявила, що "серйозно стурбована" результатом голосування Верховної Ради за проєкт №12414, згідно з якими НАБУ і САП стають залежними від рішень генерального прокурора, та назвала це "серйозним кроком назад".

Речник Єврокомісії (ще до голосування у Раді) прокоментував, що Євросоюз стурбований ситуацією довкола НАБУ і САП, але у ЄС поки не збираються порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні.

Посли держав "Групи семи" 21 липня висловили стурбованість слідчими діями Служби безпеки України щодо Національного антикорупційного бюро.