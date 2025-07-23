У Норвегії занепокоєні обмеженням незалежності НАБУ і САП

Державна секретарка Міністерства закордонних справ Норвегії Марія Вартересян висловила занепокоєння рішенням української влади щодо антикорупційних інституцій.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в коментарі NRK.

За словами Вартересян, ухвалення Україною нового антикорупційного законодавства, яке може підірвати довіру її громадян та партнерів до уряду, викликає занепокоєння.

"Зараз важливо, щоб Україна зберегла прогрес у реформах, зокрема для підтримки необхідної допомоги в складній ситуації", – сказала представниця норвезького МЗС.

Вона вважає, що незалежні органи, такі як Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура, які забезпечують прозорість і належне управління, мають вирішальне значення для майбутнього України.

"У тісному діалозі з українською владою ми будемо наголошувати на цьому і водночас прагнути сприяти подальшій роботі з підвищення прозорості та ефективної боротьби з корупцією", – додала Вартересян.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його Прага уважно стежить за ситуацією в Україні, та що підтримка України не дає владі карт-бланш для будь-яких дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Україну послідовно продовжувати боротьбу з корупцією.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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