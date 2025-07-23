В Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу допомогу Україні і її вступ в ЄС

Депутат Європарламенту від партії "Зелених" Даніель Фройнд вважає обмеження незалежності НАБУ та САП великим кроком назад у боротьбі з корупцією в Україні та загрозою для процесу вступу країни до ЄС.

Про це він розповів Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Фройнд був у вівторок з невеликою делегацією Європарламенту в Києві – у день, коли резонансний закон був ухвалений в парламенті і підписаний президентом Володимиром Зеленським.

"Це явне порушення довіри. Цим кроком український уряд ставить під загрозу процес вступу до ЄС", – сказав євродепутат.

Він також вказав, що бачить закон як проблему для надання ЄС фінансової допомоги Україні. "ЄС дуже хоче допомогти Україні. Але він не може продовжувати перераховувати гроші, якщо країна рухається в неправильному напрямку", – попередив депутат.

Дещо стриманіше, але також критично висловився депутат Європарламенту від ХДС Ніклас Гербст, який у ролі голови Комітету з питань бюджетного контролю ЄП також був у складі делегації. "Як друзі України, ми глибоко стурбовані", – сказав Гербст.

"Саме тому, що ми хочемо продовжувати надавати підтримку і хочемо, щоб гроші з ЄС дійсно доходили до адресатів, ми не згодні з таким кроком", – додав євродепутат.

Він попередив, що такі дії грають на руку кремлівській пропаганді: "Україна досягла значного прогресу і повинна продовжувати рухатися в цьому напрямку".

Девід Макалістер, голова Комітету з питань закордонних справ Європейського парламенту, заявив виданню, що цей крок "викликає серйозні питання щодо незалежності центральних інститутів боротьби з корупцією".

Депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії Моріц Кернер також різко критикує такі дії. "Без незалежної боротьби з корупцією Україні немає місця в ЄС", – заявив він виданню.

Єврокомісар з економічних питань Валдіс Домбровскіс, який в Брюсселі курує фінансову допомогу Україні, наголосив, що фінансова допомога Києву та його прогрес на шляху до ЄС залежать від незалежності антикорупційних інституцій.

Також "ЄП" стало відомо, що Єврокомісія повідомила уряду України про наслідки для руху в ЄС через закон про НАБУ і САП.

Деталі читайте у статті: "Союз" Зеленського і Орбана. Як президент руйнував рух України до ЄС та чого чекати далі