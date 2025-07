Фінляндія стурбована скандальним законом про НАБУ і САП

У Гельсінкі висловили стурбованість через ухвалення Україною скандального закону, що ставить НАБУ і САП у залежність від генпрокурора.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало у своєму X МЗС Фінляндії.

У Гельсінкі зазначили, що обмеження незалежності антикорупційних інституцій України викликає стурбованість.

The new law limiting the independence of Ukraine’s anti-corruption institutions raises concern. Rule of law reforms are at the heart of Ukraine’s EU path and maintaining citizens’ trust in public institutions. We continue to work with Ukraine on necessary EU reforms.