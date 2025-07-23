Фінляндія стурбована скандальним законом про НАБУ і САП

У Гельсінкі висловили стурбованість через ухвалення Україною скандального закону, що ставить НАБУ і САП у залежність від генпрокурора.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало у своєму X МЗС Фінляндії.

У Гельсінкі зазначили, що обмеження незалежності антикорупційних інституцій України викликає стурбованість.

The new law limiting the independence of Ukraine’s anti-corruption institutions raises concern. Rule of law reforms are at the heart of Ukraine’s EU path and maintaining citizens’ trust in public institutions. We continue to work with Ukraine on necessary EU reforms. – MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) July 23, 2025

"Реформи у сфері верховенства права – це основа шляху України до ЄС і збереження громадянської довіри до держустанов. Ми продовжимо співпрацювати з Україною у питанні реформ, необхідних для вступу до ЄС", – йдеться у заяві.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його Прага уважно стежить за ситуацією в Україні, та що підтримка України не дає владі карт-бланш для будь-яких дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Україну послідовно продовжувати боротьбу з корупцією.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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