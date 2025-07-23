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Фінляндія стурбована скандальним законом про НАБУ і САП

Новини — Середа, 23 липня 2025, 16:08 — Марія Ємець

У Гельсінкі висловили стурбованість через ухвалення Україною скандального закону, що ставить НАБУ і САП у залежність від генпрокурора.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву опублікувало у своєму X МЗС Фінляндії. 

У Гельсінкі зазначили, що обмеження незалежності антикорупційних інституцій України викликає стурбованість.

"Реформи у сфері верховенства права – це основа шляху України до ЄС і збереження громадянської довіри до держустанов. Ми продовжимо співпрацювати з Україною у питанні реформ, необхідних для вступу до ЄС", – йдеться у заяві. 

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що його Прага уважно стежить за ситуацією в Україні, та що підтримка України не дає владі карт-бланш для будь-яких дій.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Україну послідовно продовжувати боротьбу з корупцією.

У Європарламенті вважають, що Київ поставив під загрозу подальшу допомогу Україні і її вступ в ЄС.

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