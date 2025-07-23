В Норвегии обеспокоены ограничением независимости НАБУ и САП

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Норвегии Мария Вартересян выразила обеспокоенность решением украинских властей относительно антикоррупционных институтов.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в комментарии NRK.

По словам Вартересян, принятие Украиной нового антикоррупционного законодательства, которое может подорвать доверие ее граждан и партнеров к правительству, вызывает беспокойство.

"Сейчас важно, чтобы Украина сохранила прогресс в реформах, в частности для поддержки необходимой помощи в сложной ситуации", – сказала представительница норвежского МИД.

Она считает, что независимые органы, такие как Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые обеспечивают прозрачность и надлежащее управление, имеют решающее значение для будущего Украины.

"В тесном диалоге с украинскими властями мы будем подчеркивать это и одновременно стремиться способствовать дальнейшей работе по повышению прозрачности и эффективной борьбе с коррупцией", – добавила Вартересян.

Глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что его Прага внимательно следит за ситуацией в Украине, и что поддержка Украины не дает властям карт-бланш для любых действий.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал Украину последовательно продолжать борьбу с коррупцией.

В Европарламенте считают, что Киев поставил под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее вступление в ЕС.

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