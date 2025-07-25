В Греции усиливается жара: на юге ожидают до 44°C
В Греции, которая уже длительное время страдает от жары, днем в пятницу столбик термометра местами достигнет 44°C.
Как сообщает Kathimerini, пишет "Европейская правда". Об этом говорится в прогнозе на 25 июля.
В пятницу жара на территории всей Греции сохранится. В южной части страны ожидаются максимумы до 42-44°C.
В Афинах прогнозируют до 42°C, в Салониках – до 39°C.
В субботу и воскресенье ситуация существенно не изменится – погода останется сухой и крайне жаркой, с дневными максимумами от 38 до 44°C в зависимости от региона.
Во вторник из-за погоды во второй раз за две недели ограничили посещение Акрополя.
Министерство труда Греции ранее ограничило работу на открытом воздухе в самых жарких регионах, чтобы уменьшить риски несчастных случаев из-за воздействия экстремальной температуры.
Из-за жаркой погоды в регионе сохраняется высокая угроза лесных пожаров. В частности, крупные пожары тушат возле греческого Коринфа и на Кипре, а также на севере Турции.