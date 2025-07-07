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Греція впроваджує перерви в роботі через екстремальну спеку

Новини — Понеділок, 7 липня 2025, 18:46 — Ірина Кутєлєва

Влада Греції у понеділок впровадила обов'язкові перерви в роботі в тих частинах країни, де температура, за прогнозами, перевищить 40 градусів за Цельсієм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністерство праці розпорядилося припиняти роботи з 12:00 до 17:00 для працівників, зайнятих на відкритому повітрі, і служб доставки їжі.

В першу чергу це торкнеться регіонів в центральній Греції і на декількох островах.

Роботодавцям також було запропоновано надати можливість віддаленої роботи.

В Афінах надзвичайні заходи не впроваджувались, оскільки в столиці спека не вважається незвичайною.

 Грецька влада заявляє, що вживає довгострокових заходів для боротьби з наслідками зміни клімату, в тому числі цього літа буде задіяно рекордну кількість пожежників.

Минулого тижня від екстремальних температур потерпали середземноморські країни та більша частина Західної Європи. В Італії повідомляли про підвищене навантаження на лікарні через те, що у людей частіше погіршується самопочуття в умовах спеки. 

У Парижі на тлі аномальної спеки померла 10-річна дівчинка зі США, якій стало зле, коли вони з батьками стояли у черзі до музею. В Іспанії загинула дитина, яку залишили у замкненому авто. 

У Туреччині й на грецькому Криті на тлі спеки спалахнули лісові пожежі. 

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Греція клімат
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