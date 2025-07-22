У Греції вдруге за два тижні обмежили відвідування Акрополю через спеку

Грецька влада у вівторок вдруге за менш як два тижні розпорядилась частково закрити доступ до Акрополя через спеку, що охопила більшу частину Східного Середземномор'я.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Міністерство культури Греції повідомило, що Акрополь – один з найпопулярніших музеїв світу, який щодня відвідують до 23 тисяч людей – буде закритий у вівторок і середу з полудня до 17:00.

Рішення ухвалили "з метою безпеки співробітників і відвідувачів", додали у відомстві.

Акрополь, розташований на скелястому пагорбі з видом на Афіни, також був частково закритий 8-9 липня.

Це сталось на тлі попереджень грецьких метеорологів, згідно з якими спека у Греції до кінця тижня посилюватиметься, а температура подекуди перевищить 43°C.

Міністерство праці Греції раніше обмежило роботу на відкритому повітрі у найспекотніших регіонах у межах надзвичайних заходів, спрямованих на допомогу працівникам в умовах спеки.