Посол України у Берліні Олексій Макеєв повідомив про підготовку поставки українським військам восьмої системи ППО IRIS-T з Німеччини.

Про це він сказав під час спілкування з українськими журналістами в Києві в четвер, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Посол наголосив, що необхідні Україні системи ППО IRIS-T продовжують постачатися Німеччиною. "Вже сім систем зайшло, восьма заходить", – проінформував дипломат.

Він також торкнувся інших систем для захисту українського неба, які вже надала Німеччина.

"Нам поставили понад 60 Gepard. Тобто більшість гепардів, що можна було зловити в лісах всього світу – вже зловили, і вони пасуться на українських пасовиськах", – сказав український посол.

Крім того, він відзначив зенітний артилерійський комплекс Skynex компанії Rheinmetall, що показує гарні результати на службі в Повітряних силах. За словами посла, Україна буде далі працювати щодо поставок зазначених систем.

"Щобільше, вже є перші ідеї між представниками оборонної індустрії України і Німеччини, щоб спільно будувати додаткові системи ППО. Тобто брати гармату від Rheinmetall, ставити її на інший шасі, інкорпорувати також ракетні системи", – пояснив Макеєв.

Як відомо, з початку правління німецького уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

У ЗМІ просочувалась інформація з непублічним переліком озброєння, яке Україна хотіла б отримати від Німеччини як військову допомогу. У списку були чотири нові вогневі установки типу IRIS-T.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.