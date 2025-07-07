Bild публікує "таємний список" зброї, яку Україна просить у Німеччини

Німецьке видання Bild опублікувало непублічний перелік озброєння, яке Україна хотіла б отримати від Німеччини як військову допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації видання 6 липня.

З початку правління уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом Німеччина більше не оприлюднює інформацію про нові поставки зброї Україні. Офіційний Київ також не розкриває дані про отриману німецьку допомогу.

Видання отримало список, який українська сторона нібито передала німецькій із конкретним запитом на озброєння на мільярди євро. Список поділений на три категорії: протиповітряна оборона, броньовані транспортні засоби та засоби РЕБ.

Згідно зі списком, Україна зацікавлена у чотирьох нових вогневих установках типу IRIS-T. Також Київ просить Берлін надати загалом 1500 керованих ракет для ракетного комплексу середньої дальності IRIS-T SLM і 500 керованих ракет для комплексу малої дальності IRIS-T SLS.

Крім того, запитується 200 тисяч 40-мм зенітних боєприпасів для протидії російським дронам.

Також Україна просить надати 1000 захищених від мін автомобілів і 200 гусеничних машин у різних модифікаціях. Також запитуються 30 броньованих машин для розмінування та від 20 до 30 інженерних танків типу WiSENT.

За наявними у видання даними, Київ також попросив у Берліна 200 позашляховиків для транспортування спецпідрозділів.

Крім того, Україна просить Німеччину про підтримку у сфері радіоелектронної боротьби. Їй необхідні 1000 GPS-глушників для протидії ворожим дронам, а також 200 мобільних наземних радарів для спостереження та наведення цілей.

Військові джерела та представники промисловості підтвердили виданню існування відповідного списку. Міністерство оборони Німеччини натомість не відповіло на запит.

"З міркувань військової безпеки та з огляду на нову комунікаційну політику федерального уряду щодо підтримки України ми не відповідаємо на запитання про окремі види допомоги", – заявив представник міністерства в коментарі.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у червні заявив, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.

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