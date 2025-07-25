Посол Украины в Берлине Алексей Макеев сообщил о подготовке поставки украинским войскам восьмой системы ПВО IRIS-T из Германии.

Об этом он сказал во время общения с украинскими журналистами в Киеве в четверг, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

Посол подчеркнул, что необходимые Украине системы ПВО IRIS-T продолжают поставляться Германией. "Уже семь систем зашло, восьмая заходит", – проинформировал дипломат.

Он также коснулся других систем для защиты украинского неба, которые уже предоставила Германия.

"Нам поставили более 60 Gepard. То есть большинство гепардов, что можно было поймать в лесах всего мира – уже поймали, и они пасутся на украинских пастбищах", – сказал украинский посол.

Кроме того, он отметил зенитный артиллерийский комплекс Skynex компании Rheinmetall, показывающий хорошие результаты на службе в Воздушных силах. По словам посла, Украина будет дальше работать по поставкам указанных систем.

"Более того, уже есть первые идеи между представителями оборонной индустрии Украины и Германии, чтобы совместно строить дополнительные системы ПВО. То есть брать пушку от Rheinmetall, ставить ее на другое шасси, инкорпорировать также ракетные системы", – пояснил Макеев.

Как известно, с начала правления немецкого правительства во главе с Фридрихом Мерцем Германия больше не обнародует информацию о новых поставках оружия Украине. Официальный Киев также не раскрывает данные о полученной немецкой помощи.

В СМИ просачивалась информация с непубличным перечнем вооружения, которое Украина хотела бы получить от Германии в качестве военной помощи. В списке были четыре новые огневые установки типа IRIS-T.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкая сторона предоставит Украине дополнительную военную помощь на сумму 1,9 млрд евро.