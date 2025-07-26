Стармер: Британия признает Палестинское государство в рамках мирного соглашения

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что британское правительство признает Палестинское государство только в рамках мирного соглашения, достигнутого в результате переговоров.

Об этом он сказал в пятницу, 25 июля, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

После обсуждения с президентом Франции и канцлером Германии путей давления на Израиль с целью прекращения войны в секторе Газа, Стармер заявил, что сосредоточен на "практических решениях", которые, по его мнению, могут реально способствовать прекращению войны.

"Признание Палестинского государства должно быть одним из таких шагов. Я однозначно придерживаюсь этой позиции. Но это должно быть частью более широкого плана, который в конечном итоге приведет к двустороннему урегулированию и долгосрочной безопасности для палестинцев и израильтян", – подчеркнул премьер Великобритании.

Как известно, 24 июля Франция первой из стран "Группы семи" объявила, что признает Палестинское государство в сентябре, присоединившись к почти 150 странам мира, которые это сделают.

Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал французского президента за намерения признать Палестинское государство, а президент США Дональд Трамп заявил, что обещание французского лидера "не имеет никакого веса".

Представитель правительства Германии заявил, что страна в ближайшем будущем не планирует признавать Палестину государством, но называет своим приоритетом достижение "давно ожидаемого прогресса" в направлении ближневосточного урегулирования через создание двух государств.

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что страна давно поддерживает двухосударственное решение израильско-палестинского конфликта, но это должно быть достигнуто путем прямых переговоров.