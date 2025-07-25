Британія, Франція та Німеччина закликали припинити війну в секторі Гази

Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою щодо ситуації у секторі Гази.

Її цитує Tagesschau, передає "Європейська правда".

У п’ятницю, 25 липня лідери Великої Британії, Франції та Німеччини провели екстрену телефонну розмову щодо загострення продовольчої кризи в секторі Гази після того, як президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що його країна визнає Палестинську державу.

У спільній заяві лідери Берліна, Парижа та Лондона – Фрідріх Мерц, Макрон та Кір Стармер – закликали всі сторони припинити війну в секторі Гази шляхом негайного припинення вогню. Крім того, вони вимагають негайного і беззастережного звільнення всіх заручників.

"Переговори про припинення вогню – це найкращий шанс повернути заручників додому, покласти край стражданням їхніх родин і нарешті принести полегшення цивільному населенню Гази", – заявили вони.

Вони наголосили, що гуманітарна катастрофа у секторі Гази повинна припинитися негайно.

"Найбільш нагальні потреби цивільного населення, включаючи доступ до води та їжі, повинні бути задоволені негайно. Утримання життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільному населенню є неприйнятним", – наголосили три країни.

Відтак вони закликали уряд Ізраїлю негайно зняти обмеження на доставку допомоги та терміново дозволити ООН та гуманітарним неурядовим організаціям виконувати свою роботу з боротьби з голодом.

У четвер, 24 липня, Франція оголосила, що визнає Палестинську державу у вересні, приєднавшись до майже 150 країн світу, які це зроблять. В такому разі Франція стане першою країною "Великої сімки", яка визнає Палестинську державу.

Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував французького президента за наміри визнати Палестинську державу, а президент США Дональд Трамп заявив, що обіцянка французького лідера "не має ніякої ваги".

Представник уряду Німеччини заявив, що країна в найближчому майбутньому не планує визнавати Палестину державою, але називає своїм пріоритетом досягнення "давно очікуваного прогресу" у напрямку близькосхідного врегулювання через створення двох держав.

А британський міністр Пітер Кайл заявив, що уряд країни налаштований на визнання Палестинської держави, однак поки не може назвати конкретних термінів.