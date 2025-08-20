Шість кроків, щоби відновити довіру ЄС до України і наш рух до членства

В ЄС політична воля на розширення з'являється лише тоді, коли ця ідея набирає підтримки у європейських суспільствах.

До 2022 року вся Західна та Північна Європа були дуже скептично налаштовані до вступу в ЄС нових членів, але повномасштабна агресія проти України змінила ситуацію.

Отже, Україна має реальний шанс на вступ, який з’являється раз на 20 років.

Головним чинником для вступу в Євросоюз є сильна довіра між європейськими політиками і країною-кандидатом.

Отже, щоб повернути ситуацію до стану 22 липня Україні необхідно робити практичні кроки, які, з одного боку, продемонструють відкритість до реформ, а з іншого – дадуть можливість ЄС показати, що європейська політика працює та є ефективною.

Отже, щоб повернути ситуацію до стану 22 липня Україні необхідно робити практичні кроки, які, з одного боку, продемонструють відкритість до реформ, а з іншого – дадуть можливість ЄС показати, що європейська політика працює та є ефективною.

Для цього слід зробити шість кроків.

Перший – зробити те, що обіцяли.

Це означає – чітко і якісно виконувати попередні домовленості з партнерами: не зазіхати на незалежність антикорупційної інфраструктури; послідовно впроваджувати правоохоронну реформу, включаючи реформування та інституційне посилення Бюро економічної безпеки; забезпечити обрання фахового керівника митної служби.

Друге – готувати держслужбу до членства.

Варто розпочати з відновлення конкурсних відборів і забезпечення проведення конкурсів для тих, хто обійняв посади після 2020 року, коли ці конкурси були скасовані. Крім того, поступово запроваджувати цілісну реформу державного управління, яка передбачатиме наближення оплати праці до того рівня, що забезпечить сталість інституційної розбудови, особливо там, де передбачатиметься імплементація актів права ЄС.

Третє – призначення відібраних на прозорому конкурсі суддів Конституційного суду для збереження його повноцінної роботи. Це унеможливить ухвалення законів на зразок тих, що були прийняті 22 липня.

Четверте – треба забезпечити функціонування інструментів демократії, які можливі під час війни (зокрема, забезпечити трансляцію засідань Верховної Ради України).

П'яте – президент має забезпечити розгляд ухвалених парламентом законів у встановлений Конституцією 15-денний строк.

Шосте і надзвичайно важливе – рух до вступу вже зараз.

Україна має можливість розпочати виконання зобов'язань у рамках Дорожніх карт, які були розроблені під час переговорного процесу у сфері верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інститутів.

До прикладу, ми рекомендуємо в рамках Дорожньої карти у сфері верховенства права звернути особливу увагу на забезпечення впровадження меритократичного підходу до відбору кадрів в органи прокуратури на основі конкурсних відборів, а також забезпечити добір доброчесних членів до органів суддівського врядування (Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів).

Нам украй важливо показати, що ми можемо і вміємо виконувати зобов'язання ще до офіційного відкриття першого переговорного кластера.

