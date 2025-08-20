Шесть шагов, чтобы восстановить доверие ЕС к Украине и наше движение к членству

В ЕС политическая воля к расширению появляется только тогда, когда эта идея набирает поддержку в европейских обществах.

До 2022 года вся Западная и Северная Европа были очень скептически настроены к вступлению в ЕС новых членов, но полномасштабная агрессия против Украины изменила ситуацию.

Таким образом, Украина имеет реальный шанс на вступление, который появляется раз в 20 лет.

Главным фактором для вступления в Евросоюз является сильное доверие между европейскими политиками и страной-кандидатом.

О том, что должна сделать Украина, чтобы вернуть доверие Брюсселя после попытки ограничить независимость НАБУ и САП, читайте в статье Любови Акуленко, Виктории Мельник и Ивана Нагорняка Членство в ЕС все еще достижимо. Как Украине восстановить доверие в переговорах с Европой. Далее – краткое изложение статьи.

Итак, чтобы вернуть ситуацию к состоянию 22 июля, Украине необходимо предпринять практические шаги, которые, с одной стороны, продемонстрируют открытость к реформам, а с другой – дадут возможность ЕС показать, что европейская политика работает и является эффективной.

Для этого следует сделать шесть шагов.

Первый – сделать то, что обещали.

Это означает – четко и качественно выполнять предыдущие договоренности с партнерами: не посягать на независимость антикоррупционной инфраструктуры; последовательно внедрять правоохранительную реформу, включая реформирование и институциональное усиление Бюро экономической безопасности; обеспечить избрание профессионального руководителя таможенной службы.

Второе – готовить госслужбу к членству.

Стоит начать с возобновления конкурсных отборов и обеспечения проведения конкурсов для тех, кто занял должности после 2020 года, когда эти конкурсы были отменены. Кроме того, постепенно внедрять целостную реформу государственного управления, которая будет предусматривать приближение оплаты труда к тому уровню, который обеспечит устойчивость институционального развития, особенно там, где будет предусматриваться имплементация актов права ЕС.

Третье – назначение отобранных на прозрачном конкурсе судей Конституционного суда для сохранения его полноценной работы. Это сделает невозможным принятие законов, подобных тем, которые были приняты 22 июля.

Четвертое – необходимо обеспечить функционирование инструментов демократии, которые возможны во время войны (в частности, обеспечить трансляцию заседаний Верховной Рады Украины).

Пятое – президент должен обеспечить рассмотрение принятых парламентом законов в установленный Конституцией 15-дневный срок.

Шестое и чрезвычайно важное – движение к вступлению уже сейчас.

Украина имеет возможность начать выполнение обязательств в рамках Дорожных карт, которые были разработаны во время переговорного процесса в сфере верховенства права, реформы государственного управления и функционирования демократических институтов.

К примеру, мы рекомендуем в рамках Дорожной карты в сфере верховенства права обратить особое внимание на обеспечение внедрения меритократического подхода к отбору кадров в органы прокуратуры на основе конкурсных отборов, а также обеспечить отбор добропорядочных членов в органы судейского управления (Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей).

Нам крайне важно показать, что мы можем и умеем выполнять обязательства еще до официального открытия первого переговорного кластера.

Подробнее – в материале Любови Акуленко, Виктории Мельник и Ивана Нагорняка Членство в ЕС все еще достижимо. Как Украине восстановить доверие в переговорах с Европой.