Нідерланди оновлять мережу сирен для оповіщення населення

Нідерланди отримають оновлену національну мережу сирен, яка стане частиною ширшого ланцюга попередження, серед іншого, про військові загрози.

Про це повідомили в уряді Нідерландів, пише "Європейська правда".

Система замінить поточну мережу попередження та буде пов'язана з системами виявлення Міністерства оборони.

Ця мережа буде доповненням до NL Alert – системи стільникового оповіщення, яка використовується урядом Нідерландів для швидкого сповіщення та інформування громадян про небезпечні або кризові ситуації.

"Співпраця цих систем – це новий і важливий крок, необхідний для того, щоб бути готовими до сучасних загроз. Те, що мережа незабаром матиме загальнонаціональне покриття і керуватиметься на загальнонаціональному рівні, також є новим. Якщо Міністерство оборони виявить загрозу, людей негайно сповістять через NL Alert та інноваційну мережу сирен", – прокоментував міністр юстиції та безпеки Давід ван Веел.

Система дозолить також у разі повеней чи інших кризових ситуацій сповіщати людей у певному районі, що, за словами міністра, зробить Нідерланди більш стійкими до криз.

Нагадаємо, уряд Фінляндії готує спеціальну пам'ятку для мешканців країни з інструкціями щодо дій у разі загрози дронів.

А Міністерство оборони Литви опублікувало детальне роз’яснення для громадян щодо різних рівнів загрози, які вони можуть бачити в оповіщеннях про повітряну тривогу.