Як удари по "Дружбі" пов’язані з євроінтеграцією України і до чого тут Орбан

Удари по нафтопроводу "Дружба", що зупиняють його роботу. Дзвінок Дональда Трампа угорському прем'єру Віктору Орбану. Переговори Володимира Зеленського з європейськими лідерами.

Про те, яким чином пов’язані ці, здавалося б, зовсім різні події, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка Удар по "Дружбі" та дзвінок Трампа: все про загрозу розділення Молдови і України на шляху до ЄС. Далі – стислий її виклад.

Точка перетину цих подій – питання переговорів України про вступ до ЄС. І не лише України, а й Молдови.

У ЄС точаться дискусії про те, щоби пропустити Молдову на один крок вперед України, відкрити молдованам лише один переговорний кластер. Мовляв – це ж не проблема, до вступу ще далеко, і дуже скоро Київ надолужить відставання.

Реально ж загрози значно більші.

Мета окремих гравців у ЄС (і не лише Угорщини) – зробити повне "перепакетування", із приєднанням Молдови до "швидких кандидатів", а України – до "заморожених кандидатів", таких як Сербія.

Крім того, якщо розділення відбудеться зараз, воно стане, можливо, найвагомішим інструментом РФ у впливі на українське суспільство та у просуванні зневіри, втрати надії на майбутнє.

Для Брюсселя (у тому числі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн особисто) Україна лишається ключовою державою розширення. Дії, які битимуть по Україні, не мають там підтримки.

Але якщо не відкрити переговори з Молдовою, то це може стати важливою складовою поразки проєвропейських сил на парламентських виборах восени 2025 року.

Бо заблокований вступний процес руйнує основу передвиборчої кампанії PAS, і для частини виборців може стати підставою для зневіри.

Тому зараз європейці шукають вихід з непростої ситуації, що склалася.

Сценаріїв небагато: варіант 1 – не відбувається нічого (ЄС не розділяє вступ Молдови від України); варіант 2 – обхід вето Угорщини задля відкриття Молдові та Україні першого кластера; варіант 3 – Молдову і Україну розділяють, але "замасковано"; варіант 4 – неповноцінне відкриття переговорів, одночасно і для Молдови, і для України.

Утім, для повноти картини не вистачає згадки про варіант 5, за якого Угорщину вдасться "зламати".

Для України цей варіант є найкращим.

Головна його вада – украй низька ймовірність.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан зробив питання відкриття переговорів критично вагомим та політично чутливим. Саме на його опорі руху України до вступу побудована його передвиборча кампанія. Чи стане він цим ризикувати?

Україна зараз намагається зламати цю матрицю і змушена йти на крайні заходи.

За даними "ЄП", Зеленський двічі (у Гаазі та у Вашингтоні) піднімав тему угорського вето у розмові з Трампом; також до цього долучилися європейські лідери. І це мало ефект: Трамп зрештою дзвонив Орбану із запитанням, навіщо він це робить.

Це – правильна стратегія, навесні "ЄвроПравда" також її просувала. Але є припущення, що ситуація зайшла занадто далеко, і Орбан вже не зможе розвернутися.

Вплив через Трампа – не єдиний елемент тиску.

Можливо, навіть більш вагомий вплив на Орбана зараз здійснюють українські Сили безпілотних систем під командуванням "Мадяра" Роберта Бровді (символічний "збіг"!), які вдруге за кілька днів уразили перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба", який продовжує постачати російську нафту на угорські та словацькі НПЗ.

Досі Київ утримувався від ударів по "Дружбі" – насамперед для того, щоб не псувати остаточно відносини з Угорщиною. Але новий курс Орбана не залишив нам вибору. Навіть попри те, що це рикошетом вдарить по українсько-словацьких відносинах.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Удар по "Дружбі" та дзвінок Трампа: все про загрозу розділення Молдови і України на шляху до ЄС.