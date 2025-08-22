Как удары по "Дружбе" связаны с евроинтеграцией Украины и при чем здесь Орбан

Удары по нефтепроводу "Дружба", останавливающие его работу. Звонок Дональда Трампа венгерскому премьеру Виктору Орбану. Переговоры Владимира Зеленского с европейскими лидерами.

О том, каким образом связаны эти, казалось бы, совершенно разные события, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Удар по "Дружбе" и звонок Трампа: все об угрозе разделения Молдовы и Украины на пути в ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Точка пересечения этих событий – вопрос переговоров Украины о вступлении в ЕС. И не только Украины, но и Молдовы.

В ЕС идут дискуссии о том, чтобы пропустить Молдову на один шаг впереди Украины, открыть молдаванам только один переговорный кластер. Мол, это же не проблема, до вступления еще далеко, и очень скоро Киев наверстает отставание.

На самом деле угрозы гораздо больше.

Цель отдельных игроков в ЕС (и не только Венгрии) – сделать полную "перепаковку", с присоединением Молдовы к "быстрым кандидатам", а Украины – к "замороженным кандидатам", таким как Сербия.

Кроме того, если разделение произойдет сейчас, оно станет, возможно, самым весомым инструментом РФ во влиянии на украинское общество и в продвижении уныния, потери надежды на будущее.

Для Брюсселя (в том числе президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен лично) Украина остается ключевым государством расширения. Действия, которые будут бить по Украине, не имеют там поддержки.

Но если не открыть переговоры с Молдовой, то это может стать важной составляющей поражения проевропейских сил на парламентских выборах осенью 2025 года.

Потому что заблокированный вступительный процесс разрушает основу предвыборной кампании PAS, и для части избирателей может стать поводом для разочарования.

Поэтому сейчас европейцы ищут выход из сложившейся непростой ситуации.

Сценариев немного: вариант 1 – ничего не происходит (ЕС не разделяет вступление Молдовы от Украины); вариант 2 – обход вето Венгрии для открытия Молдове и Украине первого кластера; вариант 3 – Молдову и Украину разделяют, но "замаскированно"; вариант 4 – неполноценное открытие переговоров, одновременно и для Молдовы, и для Украины.

Впрочем, для полноты картины не хватает упоминания о варианте 5, при котором Венгрию удастся "сломать".

Для Украины этот вариант является лучшим.

Главный его недостаток – крайне низкая вероятность.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сделал вопрос открытия переговоров критически важным и политически чувствительным. Именно на его сопротивлении движению Украины к вступлению построена его предвыборная кампания. Станет ли он этим рисковать?

Украина сейчас пытается сломать эту матрицу и вынуждена идти на крайние меры.

По данным "ЕП", Зеленский дважды (в Гааге и в Вашингтоне) поднимал тему венгерского вето в разговоре с Трампом; к этому также присоединились европейские лидеры. И это возымело эффект: Трамп в конце концов позвонил Орбану с вопросом, зачем он это делает.

Это – правильная стратегия, весной "ЕвроПравда" также ее продвигала. Но есть предположение, что ситуация зашла слишком далеко, и Орбан уже не сможет развернуться.

Влияние через Трампа – не единственный элемент давления.

Возможно, даже более весомое влияние на Орбана сейчас оказывают украинские Силы беспилотных систем под командованием "Мадяра" Роберта Бровди (символическое "совпадение"!), которые второй раз за несколько дней поразили перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба", который продолжает поставлять российскую нефть на венгерские и словацкие НПЗ.

До сих пор Киев воздерживался от ударов по "Дружбе" – прежде всего для того, чтобы не портить окончательно отношения с Венгрией. Но новый курс Орбана не оставил нам выбора. Даже несмотря на то, что это рикошетом ударит по украинско-словацким отношениям.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Удар по "Дружбе" и звонок Трампа: все об угрозе разделения Молдовы и Украины на пути в ЕС.