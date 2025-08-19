Bloomberg: Трамп дзвонив Орбану за поясненнями, чому той блокує рух України в ЄС

Президент США Дональд Трамп у понеділок зателефонував угорському премʼєру Віктору Орбану після переговорів у Білому домі, щоб спитати, чому він блокує переговори України про вступ до Європейського Союзу.

Про це дізналось агентство Bloomberg.

Розмова Трампа з Орбаном стала результатом дискусій між президентом США і групою європейських лідерів, які зібралися в Білому домі, щоб обговорити шляхи припинення війни Росії проти України.

За словами джерел Bloomberg, в якийсь момент європейські лідери попросили Трампа використати свій вплив на Орбана, щоб змусити його відмовитися від протидії вступу України до ЄС.

Дзвінок угорському премʼєру відбувся "після додаткової, незапланованої зустрічі лідерів ЄС в Овальному кабінеті", стверджує агентство.

Його джерела додали, що під час розмови з Трампом Орбан також висловив зацікавленість у прийнятті переговорів між Владіміром Путіним і Володимиром Зеленським.

Сам Орбан публічно не говорив про розмову з президентом США, але раніше у вівторок виступив проти повʼязування членства України в ЄС з питаннями гарантій безпеки для неї.

