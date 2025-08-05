Литва не буде визнавати Палестину

Питання визнання незалежної Палестинської держави не стоїть на порядку денному влади Литви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив радник президента Литви з питань нацбезпеки Девідас Матульоніс, якого цитує LRT.

Матульоніс підтвердив позицію Литви, згідно з якою Ізраїль має право на самооборону після смертоносного нападу ХАМАС у жовтні 2023 року.

Однак він підкреслив, що Ізраїль також повинен поважати міжнародне право і дозволити гуманітарній допомозі дістатися до сектора Газаи, де цивільне населення страждає від голоду.

Коментуючи протести у Вільнюсі під час візиту президента Ізраїлю Ісаака Герцога, учасники яких, зокрема озвучували заклики до "свободи Палестини", Матульоніс зазначив: "Ми, звичайно, розуміємо протестувальників, але наразі питання про визнання Палестини не стоїть на нашому порядку денному".

Радник також вважає, що візит президента Ізраїлю до Литви був необхідний, незважаючи на критику військової кампанії в Газі.

"Наші відносини з Ізраїлем важливі. Це ключовий економічний партнер і важливий партнер у постачанні військового обладнання. Ми також прагнемо підтримувати контакти з літвацькою громадою", – резюмував він.

Нещодавно міністри закордонних справ 15 країн підписали спільну декларацію, в якій офіційно закликали до визнання Держави Палестина на Генеральній Асамблеї ООН у вересні.

Водночас держсекретар США Марко Рубіо переконаний, що рішення низки європейських країн щодо визнання Палестинської держави не матиме значення, оскільки таку державу неможливо створити без згоди Ізраїлю.