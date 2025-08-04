У Вільнюсі – протест на тлі візиту президента Ізраїлю

Під час візиту ізраїльського президента Ісаака Герцога до Литви біля президентського палацу у Вільнюсі в понеділок відбулася акція протесту проти тісної співпраці литовських підприємств з Ізраїлем.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Протестувальники махали палестинськими прапорами, били в барабани і скандували "Герцога до Гааги", "Ганьба" і "Свобода Палестині".

Фото: LRT

Мітинг відбувся під час зустрічі президента Литви Гітанаса Науседи та Герцога у Вільнюсі.

На зустрічі політики планують обговорити двосторонню співпрацю між країнами, підтримку України та ситуацію на Близькому Сході.

Фото: LRT

Фото: LRT

Візит ізраїльського президента до Литви відбувається на тлі зростання міжнародної критики кампанії Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази, яка спричинила гуманітарну кризу.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно заявляв, що "працює разом" з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Кілька європейських країн, серед яких Німеччина, Франція та Італія, впродовж кількох останніх днів скидали з повітря гуманітарну допомогу в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.