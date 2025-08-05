Литва не будет признавать Палестину

Вопрос признания независимого Палестинского государства не стоит на повестке дня властей Литвы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил советник президента Литвы по вопросам нацбезопасности Девидас Матулёнис, которого цитирует LRT.

Матулёнис подтвердил позицию Литвы, согласно которой Израиль имеет право на самооборону после смертоносного нападения ХАМАС в октябре 2023 года.

Однако он подчеркнул, что Израиль также должен уважать международное право и позволить гуманитарной помощи добраться до сектора Газа, где гражданское население страдает от голода.

Комментируя протесты в Вильнюсе во время визита президента Израиля Исаака Герцога, участники которых, в частности, высказывали призывы к "свободе Палестины", Матулёнис отметил: "Мы, конечно, понимаем протестующих, но пока вопрос о признании Палестины не стоит на нашей повестке дня".

Советник также считает, что визит президента Израиля в Литву был необходим, несмотря на критику военной кампании в Газе.

"Наши отношения с Израилем важны. Это ключевой экономический партнер и важный партнер в поставках военного оборудования. Мы также стремимся поддерживать контакты с литвацкой общиной", – резюмировал он.

Недавно министры иностранных дел 15 стран подписали совместную декларацию, в которой официально призвали к признанию Государства Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио убежден, что решение ряда европейских стран о признании Палестинского государства не будет иметь значения, поскольку такое государство невозможно создать без согласия Израиля.