Президент Литви Гітанас Науседа прийняв із візитом свого ізраїльського колегу Ісаака Герцога, під час якого закликав Ізраїль терміново вирішити гуманітарну кризу у секторі Гази.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Візит Герцога до Литви відбувається на тлі зростання міжнародної критики кампанії Ізраїлю проти ХАМАС у секторі Гази, яка спричинила гуманітарну кризу.

"Гуманітарна ситуація в секторі Гази залишається трагічною. Я закликаю Ізраїль вжити термінових заходів для вирішення гуманітарної кризи", – заявив Науседа.

Президент Литви Науседа обговорив з ізраїльським колегою необхідність подальшого зміцнення співпраці між двома країнами в галузі безпеки та оборони.

"Ізраїль є одним зі світових лідерів у цій галузі. Ваш досвід є безцінним і високо цінується. Однак сьогодні ми не можемо ігнорувати складні та надзвичайно чутливі глобальні проблеми", – зауважив він.

Під час зустрічі Науседа закликав Ізраїль вжити термінових заходів для вирішення гуманітарної кризи та забезпечення належного доступу і розподілу гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке проживає в секторі Гази.

"Голод не може бути інструментом політичної чи військової боротьби. Ми закликаємо Ізраїль забезпечити повагу до прав людини в секторі Гази, одночасно засуджуючи насильство на Західному березі та незаконне розширення поселень", – сказав він.

Науседа підтвердив, що Литва підтримує рішення про дві держави, але зазначив, що воно має забезпечити "довгостроковий мир і стабільність на Близькому Сході, а не навпаки".

Зазначимо, що під час візиту Герцога до Литви біля президентського палацу у Вільнюсі відбулася акція протесту проти тісної співпраці литовських підприємств з Ізраїлем.

Американський президент Дональд Трамп нещодавно заявляв, що працює разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, щоб "врегулювати" ситуацію на Близькому Сході.

Кілька європейських країн, серед яких Німеччина, Франція та Італія, впродовж кількох останніх днів скидали з повітря гуманітарну допомогу в сектор Гази, де населення потерпає від голоду.