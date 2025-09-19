Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Європейська Комісія затвердила пропозицію щодо нового, 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії і оприлюднить зміст пакета у п’ятницю, 19 вересня.

Про це журналістам у Брюсселі повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія оголосить зміст нового пакета санкцій проти Росії 19 вересня.

Варто зауважити, що 19-й пакет санкцій має бути затверджений Радою ЄС, і для його ухвалення необхідна одноголосна підтримка всіх 27 держав-членів ЄС.

"19-й пакет буде представлений сьогодні у другій половині дня президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас", – повідомила Піньо.

Вона наразі не назвала точного часу, коли відбудеться презентація пакета.

Джерела "Європейської правди" ще раніше повідомляли, що Європейська комісія планує презентувати новий, 19-й пакет санкцій проти Росії у п’ятницю, 19 вересня.

Раніше співрозмовники "ЄвроПравди" повідомили, що презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали – і робота може бути завершена наприкінці поточного тижня.

Також ЗМІ писали, що Євросоюз відклав офіційне представлення 19-го пакета санкцій проти Росії після того, як американський президент зажадав від Європи жорсткіших заходів як умови для запровадження санкцій з боку США.

Своєю чергою, в Офісі президента України поділились очікуваннями від 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.