Еврокомиссия утвердила предложение по 19-му пакету санкций ЕС против России

Европейская комиссия одобрила предложение о новом, 19-м пакете санкций Евросоюза против России и обнародует его содержание в пятницу, 19 сентября.

Об этом журналистам в Брюсселе сообщила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

Еврокомиссия объявит содержание нового пакета санкций против России 19 сентября.

Стоит отметить, что 19-й пакет санкций должен быть утвержден Советом ЕС, и для его принятия необходима единогласная поддержка всех 27 государств-членов ЕС.

"19-й пакет будет представлен сегодня во второй половине дня президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и верховной представительницей ЕС по иностранным делам Кайей Каллас", – сообщила Пиньо.

Она пока не назвала точного времени, когда состоится презентация пакета.

Ранее источники "Европейской правды" сообщали, что Европейская комиссия планирует презентовать новый, 19-й пакет санкций против России в пятницу, 19 сентября.

Ранее собеседники "ЕвроПравды" также отмечали, что презентацию 19-го пакета санкций ЕС против РФ отложили – и работа может быть завершена в конце текущей недели.

Кроме того, СМИ писали, что Евросоюз отложил официальное представление 19-го пакета санкций против России после того, как американский президент потребовал от Европы более жестких мер как условия для введения санкций со стороны США.

В свою очередь, в Офисе президента Украины поделились ожиданиями от 19-го пакета санкций ЕС против России.