Презентацію 19-го пакета санкцій ЄС проти РФ відклали й очікують в кінці тижня

Єврокомісія продовжує працювати над новим, 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії, робота може бути завершена наприкінці тижня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили кілька дипломатів та посадовців ЄС.

"Передбачалося, що презентація 19-го пакета санкцій на засіданні дипломатів ЄС мала відбутися у середу, але цього тепер не планується", – заявив один з дипломатів ЄС.

За словами іншого дипломата, що представляє одну з ключових держав ЄС, наразі "очікується, що презентація 19-го пакета санкцій проти Росії на Coreper відбудеться наприкінці тижня".

Європейська комісія на запит кореспондентки"Європейської правди" поки що не прокоментувала питання і не називає дат, коли санкційний пакет може бути готовий.

Напередодні писали, що станом на зараз Європейська комісія ще продовжує працювати над 19-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Зокрема, як стало відомо "ЄвроПравді", у межах цього пакета розглядається швидша відмова від російських викопних видів палива.

Також ЗМІ інформували, що країни ЄС в межах наступного пакета санкцій проти Росії обговорять потенційне посилення обмежень на видання туристичних віз росіянам.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запровадити серйозні санкції проти Росії, якщо це зроблять усі країни НАТО і якщо вони припинять купувати російську нафту.