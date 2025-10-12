Заступник голови фракції "АдН" у Бундестазі планує візит в РФ

Представник ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" із зовнішньої політики, заступник голови фракції "АдН" у Бундестазі Маркус Фронмаєр має намір навесні 2026 року поїхати до Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації DW.

Політик пояснив цей намір переконанням, що важливо "зберегти канали для переговорів".

"Я вважаю, що важливо підтримувати канали спілкування, тому що після цього конфлікту настане новий час", – сказав Фронмаєр в ефірі німецького телеканалу n-tv.

Він додав, що "наші американські та інші партнери вже готуються до цього".

34-річний Фронмаєр, який народився в Румунії, але виріс та здобув освіту на півдні Німеччини, вважається близькою довіреною особою співголови "АдН" Аліс Вайдель.

Він також очолює регіональне відділення "АдН" у федеральній землі Баден-Вюртемберг.

До повномасштабного російського вторгнення в Україну було відомо про контакти Фронмаєра з РФ, його поїздки до анексованого Криму та на окупований Донбас.

Зокрема, у травні 2015 року він брав участь у конференції в Донецьку. Журнал Der Spiegel у 2019 році назвав Фронмаєра "маріонеткою Москви".

Нагадаємо, нещодавно троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Владіміра Путіна в посольстві Росії в Берліні.

Захід організував ультраправий журнал Compact, який на деякий час був заборонений за поширення антиконституційних поглядів.