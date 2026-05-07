У Латвії пошкоджені чотири нафтові резервуари після інциденту з дронами

Чотири нафтові резервуари, в яких не було нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок інциденту з дронами, що стався в латвійському Резекне рано вранці в четвер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Як повідомляє Державна служба пожежної охорони та рятувальних робіт (SFS), близько 3:30 ранку на номер 112 надійшло кілька дзвінків щодо можливої пожежі на нафтобазі на вулиці Комуналая в Резекне.

На місці події було встановлено, що чотири нафтові резервуари, які не містили нафтопродуктів, були пошкоджені внаслідок зовнішнього впливу. На одному з резервуарів було виявлено ділянку тліючого облицювання площею 30 квадратних метрів, яку швидко загасили. Під час огляду нафтових резервуарів за допомогою тепловізора підвищеної температури в них виявлено не було.

Державна поліція підтверджує, що оперативні служби виявили можливі уламки дрона на нафтосховищі в Резекне. Поліція порушила кримінальну справу за розділом 10 Кримінального кодексу "Злочини проти держави". Правоохоронці оточили місце події та продовжують розслідування.

На місці події працювали пожежники з шістьма автоцистернами та автодрабинами, а також поліція та Національні збройні сили (НЗС).

Як відомо, 7 травня Латвія повідомила про невідомі дрони, які порушили її повітряний простір з боку Росії.

Принаймні один з них врізався у порожній нафтовий резервуар.