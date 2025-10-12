Заместитель председателя фракции "АдГ" в Бундестаге планирует визит в РФ

Представитель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" по внешней политике, заместитель председателя фракции "АдГ" в Бундестаге Маркус Фронмайер намерен весной 2026 года поехать в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации DW.

Политик объяснил это намерение убеждением, что важно "сохранить каналы для переговоров".

"Я считаю, что важно поддерживать каналы общения, потому что после этого конфликта наступит новое время", – сказал Фронмайер в эфире немецкого телеканала n-tv.

Он добавил, что "наши американские и другие партнеры уже готовятся к этому".

34-летний Фронмайер, который родился в Румынии, но вырос и получил образование на юге Германии, считается близким доверенным лицом сопредседателя "АдН" Алис Вайдель.

Он также возглавляет региональное отделение "АдН" в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

До полномасштабного российского вторжения в Украину было известно о контактах Фронмайера с РФ, его поездках в аннексированный Крым и на оккупированный Донбасс.

В частности, в мае 2015 года он участвовал в конференции в Донецке. Журнал Der Spiegel в 2019 году назвал Фронмайера "марионеткой Москвы".

Напомним, недавно трое депутатов парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Мероприятие организовал ультраправый журнал Compact, который на некоторое время был запрещен за распространение антиконституционных взглядов.