Мадяр потішився закриттям "новинного" шоу пропаганди, де обговорювали його пеніс

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр прокоментував закриття "новинного" шоу пропаганди чинного прем’єра Віктора Орбана, яке обговорювало його пеніс.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

Міклош Васілі, голова правління та генеральний директор TV2, підтвердив виданню 444, що програма Tények ("Факти") завершує свою діяльність, а також зазначив, що програма Napló ("Щоденник") не переживе реорганізації.

"Зараз триває оновлення інфорозважальних програм, насамперед через ерозію бренду Tények. Моя мета – щоб TV2, зробивши необхідні висновки, забезпечувала висвітлення новин, яке відповідає очікуваним професійним стандартам, за допомогою новостворених брендів", – сказав Васілі.

Мадяр, своєю чергою, заявив, що Tények була найогиднішою програмою, яку коли-небудь мали угорські ЗМІ.

"Сорока хотіла відкусити більше, ніж могла проковтнути", – заявив він.

Також майбутній прем’єр Угорщини опублікував символічне фото після того, як у 2024 році програма Tények присвятила окремий сегмент програми його пенісу. Зокрема у Tények взяли інтерв’ю у Даніеля Деака як у "досвідченого експерта" з цього питання.

Щоправда, його заяву згодом зрештою вирізали з ефіру.

Напередодні угорська поліція розпочала розслідування щодо компаній одного з найвідоміших медіамагнатів країни Дьюли Балаші, який упродовж багатьох років отримував великі державні контракти за часів уряду Віктора Орбана.

Наприкінці квітня стало відомо, що податкові органи Угорщини заблокували перекази коштів за кордон, здійснені невідомими особами, пов’язаними з Анталом Роганом, одним із найближчих помічників Орбана.