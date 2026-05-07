У ЄС відповіли на заклик Росії евакуювати дипломатів з Києва на 9 травня

Незважаючи на публічні погрози Росії знову атакувати Київ, Європейський Союз не змінить своєї позиції та присутності в столиці України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Ануар Ель-Ануні у четвер, 7 травня.

"Дозвольте мені підтвердити нашу позицію з цього питання. Публічні погрози Росії напасти на Київ є частиною її безрозсудної ескалаційної тактики… Що стосується нас, ЄС, ми не будемо змінювати нашу позицію чи присутність у Києві", – заявив Ель-Ануні.

Він підкреслив, що "Росія знову обурливо намагається покласти провину на Україну за власну загарбницьку війну".

"Напади Росії – це, на жаль, щоденна реальність у Києві та в інших місцях України… За останні роки Росія вже завдала шкоди кільком дипломатичним представництвам у Києві, включно з делегацією ЄС, своїми безрозсудними нападами. Росія щодня атакує Київ та інші міста по всій Україні, вбиваючи невинних громадян", – розповів речник Єврокомісії.

Ель-Ануні констатував, що, "незважаючи на довготривалі спроби України закликати до припинення вогню та миру, включно з нещодавньою пропозицією президента Зеленського, Росія ніколи не виявляла жодного серйозного наміру зупинити війну, а натомість продовжує ескалацію та вбивства".

Як повідомлялося, Росія закликала іноземні держави завчасно евакуювати з Києва своїх дипломатів "на випадок спроб України зірвати святкування" 9 травня у Москві.

Як повідомляла "Європейська правда", у відповідь на одностороннє проголошення Росією перемир’я на 8–9 травня Україна закликала до невідкладного припинення бойових дій з РФ з ночі середи. Цей заклик підтримали й західні партнери України, зокрема Німеччина та Норвегія.

У Повітряних силах України 6 травня повідомили, що Росія з перших же годин доби почала чергові повітряні удари.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна заявив, що відмова Росії від запропонованого Україною перемир’я підтверджує відсутність інтересу Москви до реального миру.

Словацький премʼєр Роберт Фіцо відвідає Москву 9 травня та зустрінеться з російським правителем Владіміром Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді.