У Єврокомісії хочуть залучити до "репараційних позик" Україні держави G7

Європейська комісія розглядає можливість участі у наданні "репараційних позик" Україні інших держав, на території яких є заморожені активи Росії, і планує порушити це питання на рівні "Групи семи".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила 2 жовтня в Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

ЄС може запросити держави G7 до участі в проєкті "репараційних позик" Україні на базі заморожених активів РФ.

"Ми звертаємося до наших партнерів по всьому світу, зокрема й у контексті G7, щодо цього питання", – заявила Піньо, відповідаючи на питання, чи збирається ЄС залучити в свій проєкт "репараційних кредитів" Україні інші держави, які мають заморожені активи РФ.

Своєю чергою, речник Єврокомісії Балаж Уйварі додав, що європосадовці "відкриті до таких обговорень у рамках зустрічей G7".

"Звичайно, що роблять інші учасники (G7. – Ред.) – це їхнє рішення. Але ми відкриті до таких дискусій, і, безперечно, це питання буде підняте на майбутніх зустрічах G7", – наголосив він.

Як повідомляла "Європейська правда", президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн визнала, що надання "репараційної позики" Україні на базі заморожених активів Росії є чутливим питанням, яке викликає вагання в багатьох країн-членів ЄС.

У той самий час головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголосила, що ідея з так званою "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів у Європі за своєю суттю не суперечить міжнародному праву.

У відповідь Росія почала погрожувати націоналізувати західні компанії, якщо ЄС конфіскує її активи.