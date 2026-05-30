Росія відкликала свого посла з Вірменії через "зближення" Єревану з ЄС

Росія відкликала свого посла в Вірменії для проведення консультацій у Москві.

Про це йдеться у заяві російського МЗС, пише "Європейська правда".

Як заявили у російському відомстві, посла викликали "для обговорення кроків вірменського керівництва, спрямованих на зближення з Європейським Союзом".

У МЗС РФ зазначили, що такі кроки "підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу".

Лідер Росії Владімір Путін не приховує свого невдоволення зміною курсу Пашиняна, який дедалі активніше співпрацює з державами Заходу.

Останніми днями Москва попередила, що Вірменія ризикує втратити постачання дешевого газу та обмежила імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

Тим часом президент США Дональд Трамп публічно підтримав Пашиняна перед виборами у Вірменії.

