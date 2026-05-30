ЗМІ: Трамп завершив нараду щодо Ірану без нових заяв

Американський президент Дональд Трамп вийшов із двогодинної наради в Ситуаційній кімнаті, не надавши жодної нової інформації щодо обіцяного ним "остаточного рішення" щодо Ірану.

Про це Politico заявив представник Білого дому, пише "Європейська правда".

Ця нарада відбулася після того, як Трамп висунув широкий перелік умов угоди, покликаної покласти край війні в Ірані.

"Нарада в Ситуаційній кімнаті завершилася; вона тривала приблизно дві години. Президент Трамп укладе угоду лише за умови, що вона буде вигідною для Америки та відповідатиме його червоним лініям. Іран ніколи не може володіти ядерною зброєю", – сказав представник Білого дому.

Слова Трампа про "остаточне рішення" пролунали на тлі невизначеності щодо статусу угоди, що б продовжила чинне припинення вогню на 60 днів, протягом яких, за даними ЗМІ, Іран і США обговорювали б майбутнє ядерної програми Тегерана.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати та Іран дуже близькі до укладення меморандуму про взаєморозуміння, але американський президент ще не схвалив документ.

А міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що наразі "будь-яка угода" з Іраном "буде вигідною".