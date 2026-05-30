До Морського Ока в Татрах відновлюють рух транспорту після ремонту дороги

З суботи, 30 травня, туристи знову зможуть дістатися до популярного озера Морське Око у Татранському національному парку в Польщі, а також скористатися послугами кінних екіпажів.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Після п’ятиденного повного перекриття завершився основний етап ремонту дороги, яка веде до однієї з найвідвідуваніших туристичних локацій Польщі.

Як повідомила представниця Татранського національного парку (TPN) Магдалена Звіяч-Козіца, електроавтобуси відновлять роботу в неділю, 31 травня.

Ремонт дороги до Морського ока розпочався 18 травня. На першому етапі було оновлено покриття та узбіччя, а наприкінці місяця ділянку повністю закривали для руху транспорту і пішоходів, що тимчасово призупинило роботу електробусів і кінних екіпажів.

За даними Татранського повітового управління, роботи на цьому не завершуються. Додаткові ремонтні заходи заплановані на 8–10 червня.

У цей період дорога залишатиметься відкритою для пішоходів, однак можливі обмеження руху та чергування проїзду. Електробуси та кінні екіпажі знову тимчасово не курсуватимуть, а графік робіт може змінюватися залежно від погодних умов.

Варто нагадати, що 23 травня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на заїзд автомобіля українського блогера Андрія Гавриліва до озера Морське Око у заповідній зоні, закликавши Міністерство внутрішніх справ вжити суворих заходів.

Після значного резонансу влада Польщі вирішила заборонити йому в’їзд до країни на п'ять років.

Поліція Польщі хоче подати клопотання про накладення на чоловіка п'ятирічної заборони на в'їзд не лише до Польщі, а й до всієї Шенгенської зони.