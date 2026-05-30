У Словаччині в гірській ущелині загинула польська туристка

Служба гірського порятунку Словаччини повідомила про загибель 67-річної туристки з Польщі, яка зникла під час проходження маршруту в ущелині Пієцкі.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

За даними рятувальників, вранці 29 травня жінка відстала від своєї туристичної групи, оскільки не наважилася продовжити рух складнішою ділянкою стежки, де розташовані відкриті драбини та підвісні містки.

Після цього зв’язок із нею було втрачено.

На пошуки вирушили дев’ятеро словацьких рятувальників. Згодом вони виявили тіло жінки в крутій ущелині поблизу Великого водоспаду.

На початку травня у важкодоступній печері Фалькенштайн у Швабському Альбі, що у землі Баден-Вюртемберг, загинув 61-річний турист.

Восени у Польщі врятували з печери туристку, яка не змогла самостійно вибратися з печери після спелеологічної прогулянки.