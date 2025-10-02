В Еврокомиссии хотят привлечь к "репарационным займам" Украине государства G7

Европейская комиссия рассматривает возможность участия в предоставлении "репарационных займов" Украине других государств, на территории которых есть замороженные активы России, и планирует поднять этот вопрос на уровне "Группы семи".

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", сообщила 2 октября в Брюсселе главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

ЕС может пригласить государства G7 к участию в проекте "репарационных займов" Украине на базе замороженных активов РФ.

"Мы обращаемся к нашим партнерам по всему миру, в том числе и в контексте G7, по этому вопросу", – заявила Пиньо, отвечая на вопрос, собирается ли ЕС привлечь в свой проект "репарационных кредитов" Украине другие государства, которые имеют замороженные активы РФ.

В свою очередь представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари добавил, что еврочиновники "открыты к таким обсуждениям в рамках встреч G7".

"Конечно, что делают другие участники (G7. – Ред.) – это их решение. Но мы открыты к таким дискуссиям, и, безусловно, этот вопрос будет поднят на будущих встречах G7", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине на базе замороженных активов России является чувствительным вопросом, который вызывает колебания у многих стран-членов ЕС.

В то же время главный дипломат ЕС Кая Каллас подчеркнула, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы.