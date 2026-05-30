Глава МЗС Литви та його родина постраждали у межах великого витоку даних

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що його особисті дані були викрадені з Центру реєстрів; глава МЗС країни припускає, що за цим зломом стоять ворожі сили.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує LRT, пише "Європейська правда".

У Будріса запитали, чи постраждали його дані від витоку із Центру реєстрів.

"Так, а також дані членів моєї родини. Ті дані, що містяться в реєстрі", – відповів він.

За його словами, викликає занепокоєння те, що хтось може бути зацікавлений у використанні великого обсягу даних для дій, спрямованих проти країни.

"За оцінками відомств, ці дані були викрадені і зараз перебувають у руках ворожих суб’єктів", – заявив він.

Публічно про витік стало відомо минулого тижня. Вважають, що з реєстрів могли нелегально скопіювати понад 600 тисяч записів. За попередніми висновками слідства, основною ціллю зловмисників стали реєстри нерухомості та юридичних осіб.

Прем’єрка Інна Ругінене заявила, що її родина також постраждала у межах цього інциденту.