Аеропорт Мюнхена тимчасово закривали через ймовірний проліт дрона

Вранці 30 травня аеропорт Мюнхена був повністю закритий на понад годину, ймовірно, через проліт дрона.

Про це Bild повідомив речник Федеральної поліції Штефан Баєр, пише "Європейська правда".

Баєр заявив, що уся діяльність на обох злітно-посадкових смугах зупинилася, а на місце події прибуло чимало поліцейських.

"Близько 9-ї ранку пілоти повідомили про підозріле спостереження", – пояснив він.

За його словами, поблизу аеропорту Мюнхена було помічено, ймовірно, дрон.

Як зазначається, правоохоронці обшукали територію аеропорту, також було залучено вертоліт.

Близько 10:05 ранку аеропорт відновив свою роботу.

Нагадаємо, вранці 15 травня у столичному регіоні Фінляндії Уусімаа оголосили повітряну тривогу – фінські військові отримали попередження про можливе потрапляння ударних безпілотників у повітряний простір країни. Через тривогу призупиняли роботу аеропорту Гельсінкі, що призвело до скасування та переспрямування низки рейсів.

У підсумку військові заявили, що не зафіксували порушень повітряного простору. В уряді захищають рішення про повітряну тривогу, наголошуючи, що ризики були реальними.