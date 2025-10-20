Рада ЄС підтримала повну відмову від нафти і газу з РФ, Угорщина та Словаччина – проти

Рада ЄС у понеділок, 20 жовтня, переважною більшістю голосів підтримала механізм RePowerEU, яка передбачає повну відмову Євросоюзу від використання російського викопного палива; проти виступили Угорщина та Словаччина.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив інформований посадовець ЄС.

"Лише дві країни проголосували проти. Для затвердження вимагалася кваліфікована більшість", – повідомив співрозмовник "ЄП".

Він уточнив, що ці дві держави – Угорщина та Словаччина.

Пропозиція передбачає юридично зобов’язуючу відмову від будь-якого імпорту газу з Росії, у тому числі СПГ, після 1 січня 2028 року.

Перший етап заборони набере чинності вже з 1 січня 2026 року, з винятками для існуючих контрактів, укладених до 17 червня цього року: короткострокових – на період до 17 червня 2026 року, довгострокових – до 1 січня 2028 року.

Поправки до існуючих контрактів будуть можливі лише з визначеного переліку операційних причин і не можуть призводити до збільшення обсягів імпорту. Проте для країн-членів без виходу до моря (нагадаємо, це зокрема Угорщина та Словаччина) передбачено трохи більше поступок.

Рада ЄС затвердила дещо простіші документальні вимоги та процедури для імпорту газу неросійського походження, аніж йшлося у початковій пропозиції Єврокомісії.

Проте і для російського, і неросійського газу застосовуватиметься процедура попереднього погодження: для першого – відповідну інформацію потрібно подавати за місяць до планової дати імпорту, для неросійського – за 5 днів.

У разі імпорту СПГ, де змішані російський та інший газ, у документах має бути вказана частка того й іншого.

З міркувань зменшення адміністративного навантаження вирішили, що процедура попереднього погодження не буде застосовуватися до низки країн, що виконують визначені критерії. Єврокомісія повинна буде підготувати список таких країн протягом п'яти днів після набрання чинності цими правилами.

Запроваджують також додатковий механізм моніторингу, щоб запобігати прихованому імпорту російського газу до ЄС під час транзиту.

План передбачає, що країни-члени мають надати Брюсселю національні плани диверсифікації імпорту енергоресурсів та розповісти, як планують це робити і яких викликів очікують. Виняток із цього зроблять для країн, які продемонструють, що більше не мають ніякого імпорту російського газу. Те саме стосується імпорту нафти.

Зазначимо, це ще не остаточне рішення – далі Рада ЄС почне перемовини з Європарламентом, щоби погодити фінальний текст.

Читайте детальніше, як енергоносії з РФ досі надходять до ЄС і як Брюссель хоче повністю припинити постачання.

Нагадаємо, також триває процес узгодження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії.