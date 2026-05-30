У Литві впевнені, що говорити про представників на переговорах з РФ поки зарано

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що європейські країни повинні спочатку узгодити свої вимоги та цілі щодо можливих мирних переговорів із Росією, а вже потім обговорювати кандидатури потенційних представників для участі в них.

Про це він сказав у суботу, 30 травня, під час спілкування із журналістами, цитує LRT, передає "Європейська правда".

У той час як європейські столиці починають обговорювати, хто міг би представляти їх на будь-яких мирних переговорах з Москвою щодо війни в Україні, Будріс наголосив на тому, що перед початком пошуку кандидатів необхідно визначити вимоги.

"Перш ніж розпочинати переговори, ми маємо домовитися про те, що саме буде предметом переговорів, які наші вимоги, який має бути кінцевий результат та які критерії успіху. Ми маємо бути до цього готові. У цьому випадку підхід "спробуймо" є недоречним; тут немає чого пробувати", – сказав він.

Він наголосив, що як тільки буде домовленість щодо переліку умов – ЄС зможе обговорити, "хто що робитиме і чи зараз саме час".

У Єврокомісії заявляли, що обговорення щодо кандидатури посланця від Європейського Союзу для участі у перемовинах про мир в Україні буде доречним, коли Росія продемонструє реальну готовність до завершення війни.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС залишається розділеним щодо призначення європейського представника для прямого діалогу з Росією в рамках перемовин про мир в Україні.