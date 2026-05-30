Литва закликала НАТО діяти рішучіше після інциденту з дроном РФ у Румунії

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після того, як російський безпілотник влетів у багатоповерхівку в Румунії, заявив, що НАТО має відреагувати рішучіше, посиливши тиск на Росію.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у суботу, 30 травня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що "у цьому конкретному випадку НАТО дійсно мав реагувати рішучіше".

"У нас є успішні приклади. Те, як НАТО відреагував на інциденти в Польщі, показало, що можна відсунути ці інциденти від кордону і змусити Росію вжити додаткових запобіжних заходів. Ці рішення мають ухвалюватися вздовж усієї лінії фронту", – сказав він.

Також за словами міністра, роль ЄС також є вирішальною у запобіганні таким інцидентам.

"Фінансові інструменти Європейського Союзу, які ми плануємо, можна було б реалізувати набагато раніше. За допомогою заходів протидії дронам, а також інших комплексних заходів для підвищення стійкості", – зазначив глава МЗС Литви.

За його словами, необхідно збільшити кількість винищувачів, що виконують місії з патрулювання повітряного простору, а також посилити патрулювання на кордоні.

"Ми маємо можливість показати, що це має певну ціну. Не обов’язково завдаючи удару у відповідь, а збільшуючи кількість винищувачів, посилюючи патрулювання та тиск безпосередньо на кордоні. Саме так ми маємо реагувати", – додав Будріс.

Румунські військові пояснили, що не встигли збити безпілотник через брак часу на реагування та низку обмежень в умовах мирного часу.

В МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною і безвідповідальною ескалацією" з боку Росії та викликали російського посла.

Румунія бачить підстави активувати "консультаційну" 4-ту статтю Північноатлантичного договору та просить союзників передислокувати додаткові засоби для боротьби з дронами.