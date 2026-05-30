ЗМІ: ЄС готується покарати Болгарію за порушення бюджетних правил

Європейська комісія наступного тижня покарає Болгарію порушення бюджетних правил лише через кілька місяців після вступу цієї країни до єврозони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Financial Times.

ЄС готується застосувати до Софії так звану процедуру надмірного дефіциту через те, що річний дефіцит болгарського бюджету минулого року зріс до 3,5%, перевищивши встановлений для єврозони поріг у 3%.

Очікується, що цей крок, який супроводжується негативним ставленням ринку та потенційно вищими витратами на запозичення, посилить напруженість у відносинах Брюсселя із урядом проросійського прем'єр-міністра Румена Радева.

Згідно з останнім прогнозом Європейської комісії, дефіцит бюджету Болгарії у найближчі роки продовжить зростати: до 4,1 % у наступному році та до 4,3 % у 2027 році.

"Цього року дефіцит буде ще більшим. Бульбашка лопнула. Це наслідок важкого спадку, який ми отримали", – заявив Радев на засіданні уряду в п’ятницю.

Схожу процедуру Єврокомісія застосовує ще до десяти країн, зокрема до Італії та Франції.

У січні цього року Болгарія приєдналася до єврозони, завершивши багаторічні зусилля, які витримали численні політичні кризи та кампанію дезінформації з боку Росії.

Одним із критеріїв вступу до єврозони є дотримання фіскальних правил ЄС, зокрема щодо 3-відсоткового порогу дефіциту та рівня державного боргу, що не перевищує 60% ВВП.

Болгарія дотримувалася цих умов аж до минулого року, коли зростання заробітної плати, витрат на пенсійне забезпечення та військових видатків спричинило тиск на бюджет, а амбітні цілі щодо податкових надходжень не були досягнуті.

Тоді неефективне управління економікою та поширена корупція призвели до масових протестів, які достроково припинили повноваження попереднього уряду на чолі з правоцентристською проєвропейською партією Бойко Борисова. Радев здобув широку політичну підтримку, пообіцявши покласти край корупції.

Напередодні болгарський парламент схвалив законопроєкт про створення антикорупційного органу, що стало важливим кроком на шляху до отримання сотень мільйонів євро Європейського Союзу на відновлення економіки.

Політсила Радева "Прогресивна Болгарія" здобула переконливу більшість у 44,59% голосів на парламентських виборах 19 квітня.

Радев обіймав посаду президента Болгарії з 2017 по 2026 рік. Під час свого президентства він неодноразово висловлював проросійські заяви, зокрема називав окупований Крим російським. "Прогресивна Болгарія" має одноосібну більшість у новообраному парламенті.

