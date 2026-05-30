Президент Німеччини попередив про глобальні загрози для демократії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр застеріг від авторитарних тенденцій у всьому світі.

Про це він сказав на церемонії вручення Премії свободи Гамбаха, пише Tagesschau, передає "Європейська правда".

Штайнмаєр заявив, що демократія, верховенство права та незалежні інституції перебувають під тиском на міжнародному рівні.

Він наголосив, що авторитарні уряди намагаються дискредитувати та ліквідувати демократичні механізми стримувань і противаг, зокрема незалежні ЗМІ, культуру та судову владу.

"Авторитарні тенденції – це не доля, від якої ми не можемо втекти. Навпаки, у нас усіх є вибір, і ми можемо вирішувати своїм голосом", – сказав він.

